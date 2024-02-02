***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 08:54
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki atama kararları alınmıştır.
Arge Direktörlüğü görevini vekaleten yürüten Hidayet Gürçay'ın görevine asaleten devam etmesine , Operasyonlar Direktörlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Keçeci'nin görevine asaleten devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246312
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
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|MEGMT
|50,00
|932.046.321
|% 9,94
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|KFEIN
|112,00
|270.866.512
|% 9,91
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|EKOS
|62,25
|1.139.209.509
|% 8,73
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|BASCM
|11,69
|666.751
|% 7,05
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|KBORU
|122,40
|52.206.660
|% -10,00
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|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
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|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
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|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
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|THYAO
|281,25
|7.847.929.173
|% 2,46
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|SAHOL
|78,25
|3.285.656.092
|% 6,61
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|EREGL
|43,88
|2.054.722.321
|% 0,37
|
|CATES
|82,70
|1.981.037.383
|% -5,05
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|AKBNK
|40,14
|1.942.269.182
|% 0,15
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|ZOREN
|4,78
|583.815.863
|% 1,27
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|EKGYO
|10,11
|938.053.082
|% -1,27
|
|AKFGY
|2,11
|169.117.453
|% 0,96
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|YKBNK
|22,48
|1.773.721.835
|% 0,54
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|ISCTR
|25,96
|1.577.521.417
|% 0,39
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|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,4527
|30,4564
|% 0,40
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|Euro
|33,1637
|33,1775
|% 0,36
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|Sterlin
|38,7256
|38,9199
|% 0,45
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|Frank
|35,4096
|35,6229
|% 0,53
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|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
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|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,14
|23,16
|% 0,66
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|Platin
|913,52
|916,19
|% 0,66
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|Paladyum
|963,65
|967,69
|% 0,66
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|Brent Pet.
|79,07
|79,07
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.054,19
|2.054,57
|% 0,66
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