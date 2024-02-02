***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki atama kararları alınmıştır.Arge Direktörlüğü görevini vekaleten yürüten Hidayet Gürçay'ın görevine asaleten devam etmesine , Operasyonlar Direktörlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Keçeci'nin görevine asaleten devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246312BIST