***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2024 18:18
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun , Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak , Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ve SPK'nın 22.01.2024 tarih ve 48432 sayılı sayısı ile olumsuz görüş bildirmemesine uygun bulunarak Sn.Elif Çağla AYDEMİR'in ve Sn.Sinan YILMAZ'ın, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere bağımsız üye adayları olarak 28.03.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ekler:
ELİF ÇAĞLA AYDEMİR Bağımsızlık Beyanı
SİNAN YILMAZ Bağımsızlık Beyanı
ELİF ÇAĞLA AYDEMİR Özgeçmiş
SİNA N YILMAZ Özgeçmiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823
BIST
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18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
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|Açılış
|: 8.856
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|Önceki Kapanış
|: 8.861
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8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 32,3700
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|Önceki Kapanış
|: 32,3500
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31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 35,1000
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|Önceki Kapanış
|: 34,9500
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34,8175
En Düşük
34,5911
18:052.196,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,56
|Açılış
|: 2.196,05
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|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
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2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7722
|31,7874
|% 0,07
|
|Euro
|34,6733
|34,8567
|% 0,49
|
|Sterlin
|40,3016
|40,5037
|% -0,11
|
|Frank
|35,8514
|36,0673
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4405
|8,4829
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|912,65
|914,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,28
|1.050,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
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17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
-
17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem