***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun , Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak , Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ve SPK'nın 22.01.2024 tarih ve 48432 sayılı sayısı ile olumsuz görüş bildirmemesine uygun bulunarak Sn.Elif Çağla AYDEMİR'in ve Sn.Sinan YILMAZ'ın, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere bağımsız üye adayları olarak 28.03.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Ekler:ELİF ÇAĞLA AYDEMİR Bağımsızlık BeyanıSİNAN YILMAZ Bağımsızlık BeyanıELİF ÇAĞLA AYDEMİR ÖzgeçmişSİNA N YILMAZ Özgeçmişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823BIST