***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR DAĞITIMI KAPSAMINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 NâmaB Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.100.000 77.145.000,000 695,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere , sermayenin 11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.04.2021 tarihi ve 2021/22 nolu SPK Bülteninde onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933083BIST