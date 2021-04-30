***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2021 10:15
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR DAĞITIMI KAPSAMINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.100.000 77.145.000,000 695,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere , sermayenin 11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.04.2021 tarihi ve 2021/22 nolu SPK Bülteninde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933083
BIST