***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 13:47
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYŞE BİNAT YATIRIM İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.01.2015 0 256 2591125 a.binat@jantsa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207685 - 701413
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEFİK ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GRUP ŞİRKEYLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Hayır 77.22 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTUR
ERCAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.03.2024 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ Evet 1.84 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2024 İcrada Görevli YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR Evet 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTUR
ŞEFİK ALP ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-RİSK YÖNETİM KOMİTESİ
ELİF ÇAĞLA AYDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 Değerlendirildi Hayır DENETİM-KURUMSAL YÖNETİM-RİSK YÖNETİM KOMİTESİ
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ
ÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTUR
TAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTUR
ONUR KARAGÖZ KALİTE KONTROL DİREKTÖRÜ Maden Mühendisi / Metalurjist KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ YOKTUR
MURAT KEÇECİ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi BAKIM MÜDÜRÜ YOKTUR
HİDAYET GÜRÇAY ARGE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi SSH VE SÜREÇ GELİŞTİRME YOKTUR
OKAN BEHZATOĞLU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi YOKTUR YOKTUR
FÜSUN ELEMAN MUHASEBE MÜDÜRÜ-MALİ MÜŞAVİR Muhasebeci MUHASEBE MÜDÜRÜ YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265030
BIST