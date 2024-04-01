***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAYŞE BİNAT YATIRIM İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.01.2015 0 256 2591125 a.binat@jantsa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207685 - 701413Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞEFİK ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GRUP ŞİRKEYLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Hayır 77.22 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTURERCAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.03.2024 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ Evet 1.84 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTURATA CANER ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2024 İcrada Görevli YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR Evet 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR YOKTURŞEFİK ALP ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİSİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-RİSK YÖNETİM KOMİTESİELİF ÇAĞLA AYDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.03.2024 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 Değerlendirildi Hayır DENETİM-KURUMSAL YÖNETİM-RİSK YÖNETİM KOMİTESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTURTAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTURATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTURONUR KARAGÖZ KALİTE KONTROL DİREKTÖRÜ Maden Mühendisi / Metalurjist KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ YOKTURMURAT KEÇECİ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi BAKIM MÜDÜRÜ YOKTURHİDAYET GÜRÇAY ARGE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi SSH VE SÜREÇ GELİŞTİRME YOKTUROKAN BEHZATOĞLU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi YOKTUR YOKTURFÜSUN ELEMAN MUHASEBE MÜDÜRÜ-MALİ MÜŞAVİR Muhasebeci MUHASEBE MÜDÜRÜ YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265030BIST