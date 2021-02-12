***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [JANTS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.(JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 12.02.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.02.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAbdulkadir ÖZDEK 43426758Aytekin ÖZDEK 42025216Emin ÖZDEK 21903037Erhan AYLAR 21296951Esalettin ÖZDEK 45112457Gökhan ÖZDEK 38595287Haşim ÜNVER 43496358Karar 2021/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909462BIST