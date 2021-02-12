***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
12.02.2021 19:10
***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.(JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 12.02.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.02.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Abdulkadir ÖZDEK 43426758
Aytekin ÖZDEK 42025216
Emin ÖZDEK 21903037
Erhan AYLAR 21296951
Esalettin ÖZDEK 45112457
Gökhan ÖZDEK 38595287
Haşim ÜNVER 43496358
Karar 2021/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909462
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,0400
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|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 412,59
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0187
|7,0204
|% -0,08
|
|Euro
|8,5130
|8,5158
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6980
|9,7467
|% 0,21
|
|Frank
|7,8475
|7,8948
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8667
|1,8761
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-1,28
|
|Altın Gr.
|412
|413
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|61,92
|61,92
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
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17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında