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***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

12.02.2021 19:10



***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.(JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 12.02.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.02.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Abdulkadir ÖZDEK 43426758
Aytekin ÖZDEK 42025216
Emin ÖZDEK 21903037
Erhan AYLAR 21296951
Esalettin ÖZDEK 45112457
Gökhan ÖZDEK 38595287
Haşim ÜNVER 43496358
Karar 2021/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909462


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