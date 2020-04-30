***JCRAV* *A1CAP*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.04.2020 15:31
***JCRAV******A1CAP*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [A1CAP]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ve Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk) olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841566
BIST
15:5599.912
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.682,98
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
15:556,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
15:557,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:55383,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.050.403
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.834.151
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|DEVA
|16,20
|16.458.034
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.325.925
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|GYHOL
|18,38
|8.576.888
|% -9,99
|
|GARAN
|8,25
|1.166.332.687
|% -1,90
|
|THYAO
|10,48
|537.358.036
|% -1,32
|
|ASELS
|26,68
|482.338.458
|% -2,63
|
|PETKM
|3,51
|424.806.314
|% -2,50
|
|AFYON
|2,54
|350.724.490
|% 0,00
|
|ADESE
|1,41
|219.962.508
|% -8,44
|
|GARAN
|8,25
|1.166.332.687
|% -1,90
|
|AFYON
|2,54
|350.724.490
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,04
|133.088.944
|% -3,70
|
|PETKM
|3,51
|424.806.314
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7157
|8,7595
|% 0,87
|
|Frank
|7,1657
|7,2089
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-12,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|2,00
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|1,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,18
|26,18
|1,96
|