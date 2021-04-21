***JCRAV* *AKCNS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.04.2021 11:30
***JCRAV******AKCNS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929950
BIST
15:281.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
15:288,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,2450
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
15:289,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 9,9250
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
15:28474,30
En Yüksek
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|: 0,51%
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|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:28
|FORMT
|1,17
|9.188.325
|% 17,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.446.230
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|21.794.596
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.224.393
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.684.042
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|144.855.400
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,97
|151.511.380
|% -6,24
|
|GARAN
|7,02
|1.226.119.151
|% 0,86
|
|KOZAL
|107,60
|650.932.794
|% 2,38
|
|EREGL
|17,97
|595.791.374
|% 0,73
|
|THYAO
|11,13
|371.678.226
|% 2,11
|
|PETKM
|6,32
|348.637.053
|% -0,94
|
|GARAN
|7,02
|1.226.119.151
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,08
|260.704.795
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,81
|217.131.461
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|94.085.729
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,92
|193.918.750
|% -0,34
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2773
|8,2800
|% 1,23
|
|Euro
|9,9743
|9,9810
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,4276
|11,4849
|% 0,58
|
|Frank
|8,9871
|9,0412
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1969
|2,2080
|% 1,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,82
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|26,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|29,40
|
|Yarım
|1.509
|1.549
|14,22
|
|Çeyrek
|757
|774
|7,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,10
|