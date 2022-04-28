***JCRAV* *AKCNS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2022 14:47
***JCRAV******AKCNS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024765
BIST
16:382.424
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:37
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.067.612
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
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|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
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|KNFRT
|5,14
|31.685.266
|% 9,83
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|LIDER
|22,86
|84.774.086
|% -10,00
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|BASGZ
|14,61
|34.172.814
|% -9,98
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|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
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|DITAS
|28,06
|30.963.760
|% -8,11
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|TKFEN
|19,71
|563.763.275
|% -6,05
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|THYAO
|40,96
|3.214.262.034
|% 1,14
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|GARAN
|14,99
|1.297.498.195
|% 0,07
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|SISE
|18,03
|1.214.487.434
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,87
|1.065.593.919
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,50
|965.736.406
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,62
|802.958.724
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|456.931.479
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|211.112.409
|% -3,31
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|YKBNK
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|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.065.593.919
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|16:37
|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,8532
|14,8617
|% 0,49
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|Euro
|15,6315
|15,6429
|% 0,54
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|Sterlin
|18,5686
|18,6617
|% 1,12
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|Frank
|15,2292
|15,3209
|% 0,53
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|Riyal
|3,9482
|3,9680
|% 0,49
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|16:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,58
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,16
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|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|82,79
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,03
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|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
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|B. Petrol
|109
|109
|1,65
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