***JCRAV* *AKENR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.01.2021 15:41
***JCRAV******AKENR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
"Akenerji Elektrik Üretim A.Ş."'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BB(Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘B(Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise ‘CCC/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906121
BIST
15:331.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -15,71
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:337,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0392
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:338,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0407
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:33437,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,63
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:31
|PKENT
|1.524,60
|21.867.745
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|564.939
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.437.602
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.397.579
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,50
|177.081.617
|% -8,71
|
|KAPLM
|36,96
|6.782.215
|% -8,29
|
|BURVA
|45,00
|4.522.522
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,20
|1.932.879.452
|% 4,49
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,40
|1.013.026.627
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,33
|877.510.885
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|ODAS
|3,80
|601.701.062
|% -1,04
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2933
|7,2980
|% -0,49
|
|Euro
|8,8600
|8,8655
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9736
|10,0236
|% -0,68
|
|Frank
|8,1694
|8,2187
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9365
|1,9463
|% -0,66
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,86
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.944
|-37,60
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-18,19
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
-
15:43XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
-
15:43DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem
-
15:42VAKFN
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 792, 846 adet işlem
-
15:40BURVA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem