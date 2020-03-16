***JCRAV* *AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.03.2020 16:59
***JCRAV******AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Ak Faktoring A.Ş.'yi periyodik gözden geçirme sürecinde ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)/Stabil' ve ‘A-2 (Trk)/Stabil', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829439
BIST
17:0887.458
En Yüksek
|Değişim
|: -8,52%
|| -8.147,69
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:086,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0757
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:087,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0961
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:08302,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -8,42
|Açılış
|: 302,97
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|TRKCM
|2,52
|25.708.498
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.490.752
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|31.565.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.956.681
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|4.839.734
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|671.482.314
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|GARAN
|8,15
|522.896.560
|% -9,54
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|207.954.090
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.192.582
|% -9,42
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,86
|63.653.165
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8470
|7,8864
|% 1,28
|
|Frank
|6,7510
|6,7917
|% 1,88
|
|Riyal
|1,7025
|1,7111
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-57,09
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.024
|2.078
|-45,22
|
|Yarım
|978
|1.005
|-21,87
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,63
|-2,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,42
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-3,79
|
Seans Raporu
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-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10072, 59 kaybederek (% -8.69 ) 105, 776
-
17:22XU100
Endeks 87, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 71 altında . İşlem hacmi 5, 284.00 milyon TL de
-
17:17XU100
Endeks 87, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 49 altında . İşlem hacmi 5, 208.00 milyon TL de
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ASELS
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7658, 95 kaybederek (% -8.42 ) 83, 321