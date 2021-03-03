***JCRAV* *AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKSFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating ile "Ak Faktoring A.Ş." arasında 6 Mart 2020 tarihi itibariyle imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914815BIST