***JCRAV* *AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.03.2021 15:29
***JCRAV******AKSFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile "Ak Faktoring A.Ş." arasında 6 Mart 2020 tarihi itibariyle imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914815
BIST
15:241.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
15:247,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
15:248,8964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
15:24408,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,68
|Açılış
|: 408,48
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler15:22
|INDES
|27,72
|288.176.238
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.442.044
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.331.062
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.175.964
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,20
|36.600.450
|% -8,14
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,88
|2.164.528.311
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,20
|1.472.849.394
|% 5,42
|
|PETKM
|5,71
|1.470.943.677
|% 3,07
|
|GARAN
|9,32
|1.207.284.014
|% 1,30
|
|SISE
|7,76
|971.818.910
|% 0,39
|
|PETKM
|5,71
|1.470.943.677
|% 3,07
|
|KRDMD
|7,20
|1.472.849.394
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,45
|446.420.104
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,41
|227.790.634
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,36
|523.884.683
|% 4,02
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3688
|% 0,12
|
|Euro
|8,8898
|8,8954
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2483
|10,2997
|% 0,02
|
|Frank
|7,9977
|8,0459
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9579
|1,9678
|% 0,11
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-8,25
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.704
|2.773
|1,82
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|0,88
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,92
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:36BERA
Yüzde 4.35 oranında artışla 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 924, 513 adet işlem
-
15:34DESA
Yüzde 7.13 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 380 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 03 artarak (% 1.12 ) 1, 633
-
15:33XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 19, 757.00 milyon TL de
-
15:32KNFRT
Yüzde 4.64 oranında artışla 19.38 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 359 adet işlem