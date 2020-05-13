***JCRAV* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.05.2020 13:34
***JCRAV******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
"AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu"'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844692
BIST
14:51100.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 779,31
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:516,9813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9756
14:517,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:51383,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 383,69
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GYHOL
|29,58
|76.379.800
|% -8,25
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,34
|8.310.128
|% -6,84
|
|ASELS
|28,82
|1.476.413.060
|% 5,11
|
|ECILC
|5,95
|517.993.967
|% 9,78
|
|ISFIN
|3,89
|470.852.813
|% 4,29
|
|THYAO
|10,71
|444.003.247
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|348.031.247
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,30
|163.919.464
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,89
|470.852.813
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,20
|238.013.805
|% 0,92
|
|ODAS
|1,88
|192.264.595
|% 2,17
|
|ECILC
|5,95
|517.993.967
|% 9,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5850
|8,6281
|% 0,38
|
|Frank
|7,1884
|7,2317
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|4,98
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.512
|1,60
|
|Tam
|2.543
|2.577
|1,60
|
|Yarım
|1.241
|1.260
|0,80
|
|Çeyrek
|621
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|0,34
|