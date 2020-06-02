***JCRAV* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKTIF]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde "Aktif Yatırım Bankası A.Ş" ‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+ (Trk)/Stabil olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848506BIST