***JCRAV* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.06.2020 14:29
***JCRAV******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde "Aktif Yatırım Bankası A.Ş" ‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+ (Trk)/Stabil olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848506
BIST
15:44107.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 445,04
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:446,7488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0612
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:447,5377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:44378,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,79
|Açılış
|: 378,00
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.194.694
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.102.648
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,28
|33.921.614
|% -6,76
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,50
|1.304.190.329
|% 1,88
|
|GARAN
|8,05
|844.398.759
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,72
|783.030.457
|% 6,83
|
|THYAO
|12,66
|593.317.756
|% -0,78
|
|TUPRS
|89,35
|426.925.287
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,72
|783.030.457
|% 6,83
|
|MNDRS
|2,45
|361.686.337
|% 4,70
|
|YKBNK
|2,39
|314.800.803
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,29
|146.420.709
|% 1,57
|
|GARAN
|8,05
|844.398.759
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4512
|8,4936
|% -0,32
|
|Frank
|6,9873
|7,0294
|% -0,99
|
|Riyal
|1,7955
|1,8045
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.489
|-19,90
|
|Tam
|2.523
|2.554
|-28,10
|
|Yarım
|1.231
|1.250
|-13,80
|
|Çeyrek
|616
|625
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|0,86
|