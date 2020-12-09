***JCRAV* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.12.2020 13:31
***JCRAV******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
"AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (12) No'lu Varlık Finansmanı Fonu"'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892286
BIST
15:171.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:177,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:179,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:17468,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,59
|Açılış
|: 468,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:17
|AKFGY
|4,73
|26.165.870
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.846
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.717.606
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.633
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,52
|40.593.031
|% -7,30
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,75
|2.278.816.412
|% 2,23
|
|SELEC
|18,08
|1.729.159.876
|% -0,44
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|477.607.537
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.246.789.365
|% -0,84
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8376
|7,8421
|% 0,29
|
|Euro
|9,4902
|9,4993
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,5181
|10,5709
|% 1,04
|
|Frank
|8,7886
|8,8415
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,30
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-13,12
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-21,38
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-10,35
|
|Çeyrek
|747
|764
|-5,17
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|49,04
|49,04
|0,20
|
Seans Raporu
15:17
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15:27ISMEN
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 007 adet işlem
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.79 ) 1, 218
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMIP, OSMEN, BOSSA, RHEAG, PEGYO, SILVR, KRVGD, AKFGY, UMPAS, DOBUR
-
15:26
INVEO, SUMAS, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EUYO, PAMEL, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında