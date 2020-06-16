***JCRAV* *AKTVK* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.06.2020 10:31
***JCRAV******AKTVK******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKTIF, AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş."'nin yapılandırılmış finansman kapsamında gerçekleştireceği "YEDAŞ Elektrik Dağıtım Yatırım Gelirleri için Kira Sertifikası İhracı"nın ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.
Notların detayları Ekteki Bildirim dosyasındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851325
BIST
13:22111.264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.707,84
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.304
En Düşük
110.706
13:226,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:227,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:22380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,34
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.656.406
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|72.941.470
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.010.137
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.536.584
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.354.003
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|596.886.684
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,40
|578.454.247
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,96
|492.044.353
|% 2,62
|
|GARAN
|8,21
|466.908.604
|% 1,86
|
|KARSN
|2,41
|413.021.681
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|492.044.353
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|413.021.681
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,40
|578.454.247
|% 3,34
|
|ODAS
|2,15
|349.839.329
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,61
|235.850.081
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6760
|% 0,69
|
|Frank
|7,1920
|7,2354
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,50
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,55
|