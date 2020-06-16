***JCRAV* *AKTVK* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******AKTVK******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKTIF, AKTVK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş."'nin yapılandırılmış finansman kapsamında gerçekleştireceği "YEDAŞ Elektrik Dağıtım Yatırım Gelirleri için Kira Sertifikası İhracı"nın ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.Notların detayları Ekteki Bildirim dosyasındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851325BIST