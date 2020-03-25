***JCRAV* *ALBRK* *ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.03.2020 15:00
***JCRAV******ALBRK******ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/09/2020
Açıklama
JCR Avrasya Derecelendirme A. Ş. ile "ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş." arasında 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesi, Banka'nın talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci durdurulmuştur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832094
BIST
16:4089.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 660,15
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:406,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4969
En Düşük
6,3790
16:406,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0149
En Düşük
6,8970
16:40335,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,60
|Açılış
|: 335,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.547.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.039.102
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|48.928.143
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|15.372.989
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,78
|1.185.824.762
|% 4,12
|
|THYAO
|8,82
|1.151.399.363
|% 6,39
|
|GARAN
|7,69
|1.078.359.430
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,63
|345.884.969
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,89
|341.659.139
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|341.659.139
|% -0,53
|
|GARAN
|7,69
|1.078.359.430
|% 1,45
|
|ODAS
|1,28
|177.402.964
|% 0,79
|
|THYAO
|8,82
|1.151.399.363
|% 6,39
|
|EKGYO
|1,16
|129.630.752
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5840
|7,6220
|% 0,84
|
|Frank
|6,5383
|6,5777
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7073
|1,7159
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.620
|-3,26
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,88
|