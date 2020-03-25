***JCRAV* *ALBRK* *ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******ALBRK******ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALBRK, ALK]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/09/2018Sözleşme Geçerlilik Bitiş TarihiNot Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/09/2020AçıklamaJCR Avrasya Derecelendirme A. Ş. ile "ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş." arasında 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesi, Banka'nın talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci durdurulmuştur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832094BIST