***JCRAV* *ARENA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.08.2021 15:00
***JCRAV******ARENA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957585
BIST
16:031.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:038,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:0310,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
16:03484,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,25
|Açılış
|: 484,61
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:03
|VKING
|7,60
|4.369.767
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.631.816
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.710.494
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.129.915
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.008.594
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.894.056
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|MARKA
|5,28
|11.833.790
|% -5,04
|
|EDATA
|16,05
|8.970.593
|% -4,75
|
|GARAN
|9,32
|914.344.005
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,36
|783.770.032
|% 2,96
|
|SISE
|8,60
|592.650.207
|% 2,14
|
|TUPRS
|100,20
|505.730.163
|% 1,93
|
|THYAO
|12,42
|404.288.853
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,50
|295.402.359
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|914.344.005
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,36
|783.770.032
|% 2,96
|
|SISE
|8,60
|592.650.207
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|78.360.586
|% 3,08
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5423
|8,5464
|% 0,07
|
|Euro
|10,0595
|10,0653
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7922
|11,8514
|% 0,28
|
|Frank
|9,2584
|9,3141
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2734
|2,2848
|% 0,12
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|10,48
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|8,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|8,30
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|4,01
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|