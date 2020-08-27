Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JCRAV* *ARNFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.08.2020 15:30
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******ARNFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating,
Arena Faktoring A.Ş.'nin konsolide yapısı ve ‘Mevcut ve Potansiyel Tahvil İhraçlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü ‘BBB- (Trk)/Stabil' olarak teyit etti. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871408


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:481.107
Değişim :  0,69% |  7,57
Açılış :  1.108  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.111 En Düşük
1.104
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 5,83 44.025.128 % 10,00  
ULAS 2,64 1.938.006 % 10,00  
RAYSG 7,59 15.961.698 % 10,00  
GYHOL 24,20 6.733.481 % 10,00  
KENT 448,90 2.178.063 % 10,00  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 7,3273 7,3308 % -0,43  
Euro 8,6778 8,6844 % -0,39  
Sterlin 9,6558 9,7042 % -0,46  
Frank 8,0337 8,0821 % -0,51  
Riyal 1,9516 1,9614 % -0,31  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -13,89  
Altın Gr. 457 457 -5,79  
Cumhuriyet 3.032 3.078 -14,00  
Tam 3.022 3.097 -16,41  
Yarım 1.461 1.498 -7,94  
Çeyrek 732 749 -4,21  
Gümüş.Ons 27,20 27,25 -0,28  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,10  
B. Petrol 45,93 45,93 -0,23  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru