***JCRAV* *ARNFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ARNFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ARNFK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Arena Faktoring A.Ş.'nin konsolide yapısı ve ‘Mevcut ve Potansiyel Tahvil İhraçlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü ‘BBB- (Trk)/Stabil' olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871408BIST