***JCRAV* *ATLFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.03.2020 15:59
***JCRAV******ATLFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde "Atılım Faktoring A.Ş."'yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A (Trk)" olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BBB-" düzeyinde değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833558
BIST
17:1789.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.522,28
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:176,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:177,2124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:17340,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,09
|Açılış
|: 340,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.862.551
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.728
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.527.153
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.348.282
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|8.925.625
|% -7,59
|
|INFO
|8,09
|699.460
|% -7,54
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,21
|660.689.132
|% 2,11
|
|THYAO
|9,01
|656.183.043
|% 3,33
|
|ECILC
|4,80
|630.028.393
|% 4,80
|
|ASELS
|23,52
|444.676.502
|% 1,20
|
|PGSUS
|34,20
|432.651.218
|% 9,97
|
|ECILC
|4,80
|630.028.393
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,05
|129.932.296
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|211.465.026
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,20
|231.447.827
|% 8,91
|
|IHLAS
|0,51
|44.458.766
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1410
|8,1818
|% -0,03
|
|Frank
|6,7873
|6,8282
|% -0,64
|
|Riyal
|1,7404
|1,7492
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.608
|-14,17
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:29MIPAZ
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