***JCRAV* *ATLFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ATLFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ATLFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde "Atılım Faktoring A.Ş."'yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A (Trk)" olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BBB-" düzeyinde değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833558BIST