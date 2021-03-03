***JCRAV* *BRKVY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.03.2021 15:31
***JCRAV******BRKVY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile "Birikim Varlık Yönetim A.Ş." arasında 6 Mart 2020 tarihi itibariyle imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914817
BIST
15:431.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
15:437,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
15:438,8935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
15:43408,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,49
|Açılış
|: 408,68
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler15:43
|INDES
|27,72
|294.585.268
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.499.211
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.375.645
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.753.962
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|37.123.648
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.282.672.511
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,20
|1.531.262.119
|% 5,42
|
|PETKM
|5,70
|1.500.853.215
|% 2,89
|
|GARAN
|9,31
|1.229.216.074
|% 1,20
|
|SISE
|7,74
|990.562.212
|% 0,13
|
|PETKM
|5,70
|1.500.853.215
|% 2,89
|
|KRDMD
|7,20
|1.531.262.119
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,45
|448.756.047
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,40
|228.676.634
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,35
|538.291.417
|% 3,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3652
|7,3674
|% 0,10
|
|Euro
|8,8887
|8,8935
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2634
|10,3148
|% 0,17
|
|Frank
|7,9998
|8,0480
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9582
|1,9681
|% 0,12
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,09
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|3,32
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|1,61
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,89
|
Seans Raporu
15:43
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15:58XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 20, 622.00 milyon TL de
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15:55YUNSA
Yüzde 8.35 oranında artışla 19.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 049, 697 adet işlem
-
15:54MAALT
Yüzde 4.92 oranında artışla 294.50 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 358 adet işlem
-
15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TUPRS, TAVHL
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 1.08 ) 1, 353