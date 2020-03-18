***JCRAV* *CAGFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2020 13:16
***JCRAV******CAGFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CAGFA]
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Çağdaş Faktoring A.Ş. arasında 4.6.2014 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830331
BIST
13:4586.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -249,29
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:456,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0648
|Açılış
|: 6,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:457,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0765
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:45313,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,13
|Açılış
|: 313,40
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|985.620
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.252.800
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.048.388
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.785
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.088.500
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|909.887
|% -9,93
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|ASELS
|22,16
|429.446.741
|% 0,82
|
|GARAN
|8,29
|367.465.450
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,13
|282.044.699
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|ODAS
|1,21
|98.902.037
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,03
|151.371.278
|% -0,98
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|IHLGM
|0,79
|44.726.590
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7365
|7,7753
|% 0,63
|
|Frank
|6,7173
|6,7577
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7171
|1,7257
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-29,78
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|-7,00
|
|Tam
|2.082
|2.136
|7,35
|
|Yarım
|1.006
|1.033
|3,56
|
|Çeyrek
|505
|517
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|12,32
|12,37
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,88
|27,88
|-0,85
|