***JCRAV* *CLDNM*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.05.2022 14:29
***JCRAV******CLDNM*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CLDNM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032320
BIST
16:492.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 31,58
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.451
En Düşük
2.421
16:4916,3391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0255
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,4688
En Düşük
16,2734
16:4917,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 17,5100
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|Önceki Kapanış
|: 17,4300
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17,6499
En Düşük
17,4484
16:49971,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,41
|Açılış
|: 971,36
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|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OYYAT
|78,65
|105.740.000
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.791.578
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.782.295
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.607.307
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.881.763
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.774.668
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,02
|188.425.523
|% -9,55
|
|HUNER
|2,55
|65.406.913
|% -6,25
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,84
|4.806.567.795
|% 2,77
|
|SISE
|21,02
|2.351.755.622
|% -0,10
|
|KARSN
|6,36
|1.661.658.033
|% 9,28
|
|ARCLK
|78,95
|1.420.314.041
|% 6,12
|
|KOZAL
|190,00
|1.364.338.512
|% 1,44
|
|KARSN
|6,36
|1.661.658.033
|% 9,28
|
|SKBNK
|1,33
|307.561.093
|% 5,56
|
|HALKB
|5,60
|866.139.933
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,62
|389.355.031
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,76
|536.879.835
|% 3,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3277
|16,3376
|% -0,16
|
|Euro
|17,5166
|17,5492
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,5026
|20,6055
|% -0,07
|
|Frank
|16,9743
|17,0765
|% 0,22
|
|Riyal
|4,3453
|4,3671
|% -0,06
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,18
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.452
|6.549
|-20,00
|
|Tam
|6.415
|6.581
|-23,77
|
|Yarım
|3.101
|3.183
|-11,50
|
|Çeyrek
|1.555
|1.592
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,38
|