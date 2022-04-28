***JCRAV* *CLEBI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2022 10:59
***JCRAV******CLEBI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çelebi Hava Servisi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024698
BIST
14:452.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
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|Açılış
|: 2.433
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2.408
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914,74
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EGSER
|23,76
|51.363.953
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.927.020
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|8.148.515
|% 9,96
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|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
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|KNFRT
|5,14
|31.371.911
|% 9,83
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|LIDER
|22,86
|84.450.252
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.445.025
|% -9,98
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|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
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|DITAS
|27,96
|27.003.107
|% -8,44
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|FORMT
|1,41
|13.921.089
|% -7,24
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|THYAO
|40,52
|2.528.207.486
|% 0,05
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|EREGL
|33,30
|726.230.427
|% 0,42
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|TUPRS
|233,50
|724.638.140
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,83
|719.193.433
|% -1,56
|
|SISE
|17,74
|715.741.084
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,61
|615.913.274
|% -1,51
|
|ODAS
|2,44
|386.882.354
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|156.028.079
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|492.558.253
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,83
|719.193.433
|% -1,56
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8380
|14,8404
|% 0,34
|
|Euro
|15,6425
|15,6524
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5778
|18,6710
|% 1,17
|
|Frank
|15,2184
|15,3101
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% 0,39
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|14:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.917
|22,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,42
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|95,00
|
|Tam
|6.045
|6.195
|93,01
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|45,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|22,50
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,32
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|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,18
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|B. Petrol
|109
|109
|1,47
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