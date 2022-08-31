***JCRAV* *DAPGM*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2022 15:59
***JCRAV******DAPGM*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DAPGM]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059088
BIST
16:373.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,56
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:3718,2094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:3718,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0785
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:37992,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,73
|Açılış
|: 992,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:37
|CLEBI
|397,10
|111.017.413
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.471.510
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.711.884
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|26.857.232
|% 9,98
|
|DURDO
|35,28
|29.101.829
|% 9,98
|
|MTRKS
|52,80
|2.745.283
|% -9,97
|
|PAMEL
|114,20
|18.029.093
|% -8,64
|
|ESCAR
|39,92
|71.769.669
|% -7,59
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,39
|2.966.863
|% -6,10
|
|THYAO
|72,15
|5.412.939.483
|% -1,30
|
|HALKB
|8,99
|5.184.960.441
|% 4,29
|
|PETKM
|14,07
|4.706.424.634
|% -2,43
|
|GARAN
|23,38
|4.643.531.624
|% 1,65
|
|YKBNK
|7,58
|4.549.696.844
|% 7,67
|
|YKBNK
|7,58
|4.549.696.844
|% 7,67
|
|EKGYO
|4,05
|2.489.236.203
|% 1,00
|
|HALKB
|8,99
|5.184.960.441
|% 4,29
|
|ISCTR
|8,24
|3.903.818.451
|% 4,04
|
|VAKBN
|7,73
|2.879.590.889
|% 5,75
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2005
|18,2094
|% 0,13
|
|Euro
|18,2003
|18,2184
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,9841
|21,0893
|% -0,45
|
|Frank
|18,4908
|18,6021
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8296
|4,8538
|% 0,11
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-15,27
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-1,98
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 3, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 65, 627.00 milyon TL de
-
16:52ESCAR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 637 adet işlem
-
16:51RYSAS
Yüzde 7.66 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 380 adet işlem
-
16:50AKYHO
Yüzde 7.31 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 909, 695 adet işlem
-
16:49TLMAN
Yüzde 7.19 oranında artışla 42.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 306 adet işlem