***JCRAV* *DENVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.03.2020 14:59
***JCRAV******DENVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DENVA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Denge Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Negatif' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833541
BIST
17:5189.682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.622,88
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:516,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:517,2253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:51339,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,42
|Açılış
|: 339,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.133.185
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.868
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.763
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.718.819
|% -9,87
|
|INFO
|7,89
|1.746.636
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|9.669.322
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|PGSUS
|34,20
|435.378.839
|% 9,97
|
|SASA
|8,77
|250.645.642
|% 9,90
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|TCELL
|12,30
|174.687.423
|% -0,81
|
|IHLGM
|1,05
|135.035.699
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|ODAS
|1,36
|109.794.868
|% 6,25
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|ADESE
|1,03
|72.155.531
|% 5,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1145
|8,1552
|% -0,35
|
|Frank
|6,7852
|6,8261
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7411
|1,7499
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.606
|-16,76
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-0,16
|