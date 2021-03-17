***JCRAV* *DENVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.03.2021 14:00
***JCRAV******DENVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DENVA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş." JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918735
BIST
16:501.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:507,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:508,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:50417,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 417,22
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:50
|SEYKM
|37,18
|35.981.306
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.027.818
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.993.604
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.537.903
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.650.470
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.977.959
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.557.626
|% -5,44
|
|DAGHL
|15,30
|2.028.536
|% -5,20
|
|SISE
|8,00
|1.633.283.432
|% 2,43
|
|GARAN
|8,81
|1.195.134.229
|% -0,56
|
|THYAO
|14,68
|1.105.622.274
|% -0,41
|
|KARSN
|4,45
|860.163.824
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|841.947.953
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|475.746.338
|% -1,78
|
|SISE
|8,00
|1.633.283.432
|% 2,43
|
|KARSN
|4,45
|860.163.824
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,45
|698.454.213
|% 7,49
|
|YKBNK
|2,70
|428.369.546
|% -0,37
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5124
|7,5133
|% 0,38
|
|Euro
|8,9471
|8,9526
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,3965
|10,4486
|% 0,24
|
|Frank
|8,0546
|8,1031
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,15
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,98
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,63
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,21
|
|Çeyrek
|670
|685
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,45
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:02SAMAT
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 876 adet işlem
-
17:01MAALT
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 250.80 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 875 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 44 kaybederek (% -0.47 ) 1, 358
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, BRMEN, SEYKM, TRILC, BJKAS, FROTO, GARFA, UMPAS
-
17:00
FROTO, GARFA, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında