***JCRAV* *DEVIR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.03.2020 10:58
***JCRAV******DEVIR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Devir Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1(Trk) olarak ve yine Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘BB' olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824853
BIST
11:37109.713
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.101,66
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.690
11:376,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0320
|Açılış
|: 6,0740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
11:376,8583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:37328,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,90
|Açılış
|: 328,10
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|3.828.784
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.190.208
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,55
|5.620.620
|% 14,43
|
|VAKKO
|6,04
|63.500.597
|% 9,22
|
|BURCE
|8,30
|14.904.315
|% 8,78
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,03
|15.016.672
|% -8,62
|
|GARFA
|4,79
|6.757.314
|% -7,71
|
|ISGYO
|1,64
|29.649.155
|% -7,34
|
|THYAO
|11,44
|390.826.988
|% -2,31
|
|ASELS
|29,68
|242.277.204
|% -1,98
|
|EREGL
|9,00
|242.128.741
|% 2,86
|
|GARAN
|10,10
|154.045.578
|% -1,94
|
|ODAS
|2,10
|132.348.858
|% -1,87
|
|ODAS
|2,10
|132.348.858
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,45
|130.202.788
|% -3,16
|
|KARSN
|1,87
|90.205.132
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,43
|58.181.888
|% -2,72
|
|THYAO
|11,44
|390.826.988
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8691
|7,9086
|% -0,41
|
|Frank
|6,4296
|6,4683
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6165
|1,6246
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|-1,01
|
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