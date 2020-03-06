***JCRAV* *DEVIR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******DEVIR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [DEVIR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Devir Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1(Trk) olarak ve yine Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘BB' olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824853BIST