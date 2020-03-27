JCRAV* *DFKTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|SODSN
|15,12
|113.128
|% 9,96
|TIRE
|5,20
|24.786.808
|% 9,94
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|ESCOM
|2,12
|12.530.038
|% 9,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8674
|7,9068
|% 1,10
|Frank
|6,6718
|6,7120
|% 0,88
|Riyal
|1,7140
|1,7226
|% 0,94
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,37
|Altın Gr.
|337
|337
|1,57
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,51
|0,11
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,33
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-1, 67 değişimle 89997 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-1, 66 değişimle 90006 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-1, 67 değişimle 89995 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-1, 78 değişimle 89897 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-1, 87 değişimle 89820 puandan