***JCRAV* *ERBOS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.02.2023 14:44
***JCRAV******ERBOS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kredi Derecelendirme iptal bildirimi.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116294
BIST
16:245.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,09
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2418,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2420,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:241.107,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.107,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:22
|SDTTR
|92,95
|77.078.887
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.397
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.908.321
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.052.103
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.902.992
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EREGL
|44,50
|3.138.532.634
|% -2,20
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|THYAO
|136,90
|2.469.710.727
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,36
|2.258.741.023
|% -2,79
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EKGYO
|8,00
|1.587.819.021
|% -0,50
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,22
|1.476.995.946
|% 0,66
|
|IZMDC
|5,90
|657.461.906
|% -9,23
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8674
|18,8731
|% 0,00
|
|Euro
|20,0260
|20,0315
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6648
|22,7785
|% 0,03
|
|Frank
|20,1682
|20,2897
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.567
|7.618
|-23,00
|
|Yarım
|3.697
|3.728
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,63
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37OZSUB
Yüzde 5.66 oranında artışla 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 074 adet işlem
-
16:36SOKE
Yüzde 7.03 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 817, 994 adet işlem
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de