***JCRAV* *EREGL* *ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******EREGL******ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [EREGL, ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2021 Tarihinde Saat:11:00'da Sehven EREGL Firmasına yapılan Bildirimimiz ERGLI Firmasına aittir.İlgili Firmaya Ait Bildirim Yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922080BIST