***JCRAV* *EREGL* *ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.03.2021 11:46
***JCRAV******EREGL******ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EREGL, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2021 Tarihinde Saat:11:00'da Sehven EREGL Firmasına yapılan Bildirimimiz ERGLI Firmasına aittir.
İlgili Firmaya Ait Bildirim Yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922080
BIST
14:301.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
14:308,3147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
14:309,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
14:30451,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,48
|Açılış
|: 451,54
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler14:30
|LINK
|40,70
|31.243.059
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.323.962
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.116.568
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.906.860
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|141.931.920
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|KRTEK
|17,71
|40.774.545
|% -8,24
|
|GARAN
|6,71
|1.551.577.668
|% -1,03
|
|SASA
|47,84
|929.000.009
|% 7,60
|
|KOZAL
|116,50
|618.302.405
|% 1,13
|
|FROTO
|198,00
|539.055.226
|% 0,15
|
|BJKAS
|8,10
|526.023.253
|% 6,86
|
|GARAN
|6,71
|1.551.577.668
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,21
|154.798.921
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,90
|151.206.178
|% -1,55
|
|PETKM
|5,80
|405.827.666
|% 0,69
|
|KRDMD
|7,06
|490.614.631
|% -0,28
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3113
|8,3147
|% -0,10
|
|Euro
|9,7754
|9,7937
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4374
|11,4947
|% 0,21
|
|Frank
|8,7950
|8,8480
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,20
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|9,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|5,63
|
|Yarım
|1.435
|1.474
|2,72
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|-0,12
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, BIMAS, EKGYO
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, KOZAA, KOZAL
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 4 kaybederek (% -0.20 ) 1, 202
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCAR, EMNIS, LINK, ARMDA, RODRG, RTALB, TRILC, TGSAS, KONTR, TACTR
-
14:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, ULUUN, BRKO, VAKFN