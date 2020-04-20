***JCRAV* *ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,‘Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin içinde olduğu konsolide yapısını ve 'Planlanan Tahvil İhracı'nın Nakit Akımları'nı periyodik gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı ‘BBB(Trk)' ve ‘A-3(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839269BIST