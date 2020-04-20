***JCRAV* *ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2020 13:59
***JCRAV******ERGLI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ERGLI]
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
‘Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin içinde olduğu konsolide yapısını ve 'Planlanan Tahvil İhracı'nın Nakit Akımları'nı periyodik gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı ‘BBB(Trk)' ve ‘A-3(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839269
BIST
15:2898.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 213,87
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:286,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:287,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:28375,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,58
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.400.546
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.327.215
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.205.285
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.291.080
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|6,97
|8.566.574
|% -6,82
|
|GARAN
|8,38
|562.997.990
|% -0,12
|
|ASELS
|27,28
|512.670.773
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|499.748.679
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,24
|352.604.964
|% 3,18
|
|MGROS
|29,84
|278.782.877
|% 2,33
|
|ISFIN
|3,24
|352.604.964
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|141.906.711
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|186.571.693
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,78
|234.513.898
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|115.538.765
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5734
|8,6164
|% -0,75
|
|Frank
|7,1169
|7,1598
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|4,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.469
|-53,90
|
|Tam
|2.486
|2.545
|-51,70
|
|Yarım
|1.207
|1.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|606
|619
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-1,74
|
Seans Raporu
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15:40BTCIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 191, 067 adet işlem
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15:38ISBIR
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 42 kaybederek (% -0.02 ) 92, 897
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15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DENGE, COSMO, EGCYO, SAFKR, SELGD, SERVE, RODRG, DIRIT, EGCYH