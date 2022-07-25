***JCRAV* *EUREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.07.2022 15:48
***JCRAV******EUREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047556
BIST
16:212.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,95
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:2117,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:2118,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0475
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:21987,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,44
|Açılış
|: 987,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KAPLM
|64,90
|17.763.210
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.205.225
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,78
|8.642.156
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|58.718.036
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.036.366
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,02
|18.048.021
|% -4,51
|
|DARDL
|3,40
|28.094.164
|% -4,49
|
|THYAO
|49,48
|3.046.982.116
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,25
|1.488.028.410
|% 2,52
|
|GARAN
|15,15
|966.875.413
|% -3,19
|
|YKBNK
|4,78
|909.557.452
|% -0,62
|
|SISE
|21,00
|809.281.893
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,25
|1.488.028.410
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,60
|483.297.525
|% 7,38
|
|TSKB
|2,48
|480.379.594
|% 2,06
|
|YKBNK
|4,78
|909.557.452
|% -0,62
|
|ODAS
|3,76
|481.894.056
|% -0,79
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8506
|17,8580
|% 0,48
|
|Euro
|18,1240
|18,1537
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3709
|21,4781
|% 0,07
|
|Frank
|18,4422
|18,5533
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7366
|4,7604
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,51
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|17,00
|
|Tam
|6.653
|6.715
|-1,00
|
|Yarım
|3.242
|3.283
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,68
|
Seans Raporu
16:20
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KOZAA, BIMAS
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 79 kaybederek (% -0.04 ) 2, 248
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIZIM, MIPAZ, BRKO, KAPLM, NTGAZ, EMNIS, DOBUR, IHAAS
-
16:35
MIPAZ, SKBNK, IHAAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
KLRHO, CEOEM, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında