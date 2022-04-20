***JCRAV* *FBBNK* *FBB* *TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2022 10:00
***JCRAV******FBBNK******FBB******TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMKS, FBB, FBBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022224
BIST
14:552.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 31,87
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.559
En Düşük
2.531
14:5514,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
14:5516,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0900
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
14:55915,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -8,26
|Açılış
|: 915,12
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler14:55
|IHAAS
|19,25
|12.248.943
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.704.638
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.946.734
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.856.609
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.637.724.125
|% 8,25
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,84
|6.598.823
|% -4,43
|
|HUNER
|3,24
|143.760.705
|% -3,86
|
|MANAS
|26,36
|57.588.446
|% -3,73
|
|YKSLN
|8,97
|49.579.581
|% -3,55
|
|THYAO
|39,90
|3.257.569.373
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,15
|2.637.724.125
|% 8,25
|
|GARAN
|14,47
|2.101.814.414
|% 1,97
|
|ASELS
|28,18
|1.441.626.188
|% 1,15
|
|KRDMD
|16,32
|1.374.507.023
|% 0,74
|
|EKGYO
|3,15
|2.637.724.125
|% 8,25
|
|VAKBN
|4,67
|985.993.898
|% 6,14
|
|ODAS
|2,57
|555.394.300
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,35
|1.072.492.775
|% 0,75
|
|HALKB
|6,26
|1.026.415.782
|% 5,03
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6912
|14,6973
|% 0,18
|
|Euro
|16,0093
|16,0219
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,0957
|19,1915
|% -0,10
|
|Frank
|15,4114
|15,5042
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9064
|3,9260
|% 0,17
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-16,19
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-19,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|-16,07
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-7,77
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,22
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10DAGI
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 074, 064 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 38 artarak (% 1.47 ) 2, 863
-
15:07
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IHAAS, SMART
-
15:07XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 30, 288.00 milyon TL de
-
15:06IHAAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 458 adet işlem