***JCRAV* *FBBNK* *FBB* *TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.06.2022 14:47
***JCRAV******FBBNK******FBB******TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMKS, FBB, FBBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039676
BIST
17:022.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -32,00
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0216,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0217,4652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0880
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:02972,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,87
|Açılış
|: 972,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:02
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.248.456
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.463
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|404.250.903
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,64
|33.457.568
|% 9,75
|
|LIDFA
|12,60
|66.407.418
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.592.891
|% -9,99
|
|SELVA
|7,49
|100.589.729
|% -9,21
|
|YEOTK
|58,95
|77.555.458
|% -9,17
|
|EGEEN
|2.311,20
|282.533.385
|% -7,57
|
|THYAO
|47,52
|4.015.787.197
|% -1,08
|
|SISE
|21,22
|1.500.672.953
|% -0,93
|
|EREGL
|27,18
|1.269.532.317
|% -1,38
|
|ASELS
|23,20
|1.151.960.921
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,59
|459.222.093
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|495.577.082
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,39
|667.137.378
|% -1,79
|
|TSKB
|2,06
|294.575.665
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6320
|16,6574
|% -0,15
|
|Euro
|17,4453
|17,4652
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0908
|20,1916
|% -0,85
|
|Frank
|17,3835
|17,4883
|% 0,19
|
|Riyal
|4,4218
|4,4440
|% -0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,40
|
Seans Raporu
17:02
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17:17SELVA
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 03 kaybederek (% -1.53 ) 2, 185
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, COSMO, ULUSE, TURSG, BMSCH
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAKIM, LIDFA