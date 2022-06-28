***JCRAV* *FBBNK* *FBB* *TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.06.2022 14:48
***JCRAV******FBBNK******FBB******TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMKS, FBB, FBBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039677
BIST
15:352.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -21,66
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.447
15:3516,6406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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En Düşük
16,5311
15:3517,5254
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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15:35980,26
En Yüksek
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|: 0,43%
|| 4,15
|Açılış
|: 980,41
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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980,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler15:35
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.258.813
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|102.958.286
|% 9,96
|
|BEYAZ
|9,00
|31.980.806
|% 9,89
|
|TURSG
|5,33
|363.360.148
|% 9,45
|
|MAKIM
|16,94
|441.593.295
|% -9,99
|
|SELVA
|7,56
|69.666.169
|% -8,36
|
|LIDFA
|12,83
|54.870.590
|% -8,36
|
|YEOTK
|60,10
|60.419.072
|% -7,40
|
|EGEEN
|2.319,20
|192.384.616
|% -7,25
|
|THYAO
|47,84
|3.391.919.359
|% -0,42
|
|SISE
|21,28
|1.013.630.592
|% -0,65
|
|EREGL
|27,36
|1.004.930.707
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|917.156.178
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,79
|703.150.015
|% -1,74
|
|ODAS
|3,00
|415.473.057
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,57
|354.628.816
|% -1,91
|
|TSKB
|2,06
|264.524.256
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,42
|496.953.880
|% -1,12
|
|MOBTL
|1,81
|142.705.744
|% -2,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6336
|16,6406
|% -0,25
|
|Euro
|17,5035
|17,5254
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,1804
|20,2816
|% -0,41
|
|Frank
|17,4207
|17,5256
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4231
|4,4453
|% -0,18
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|11,33
|
|Altın Gr.
|980
|980
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|19,00
|
|Tam
|6.545
|6.635
|-2,00
|
|Yarım
|3.204
|3.244
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,52
|