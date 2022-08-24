***JCRAV* *FBBNK* *FBB* *TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.08.2022 15:03
***JCRAV******FBBNK******FBB******TMKS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMKS, FBB, FBBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057983
BIST
14:163.144
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 83,55
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.144
En Düşük
3.075
14:1618,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:1618,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:161.031,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.031,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:14
|VAKBN
|5,50
|582.770.809
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.504.731.373
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.461.986
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.519.811
|% 9,98
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|SNPAM
|12,00
|709.753
|% -7,69
|
|TSPOR
|5,93
|353.960.213
|% -6,76
|
|CANTE
|89,25
|14.649.421
|% -4,75
|
|MMCAS
|4,20
|286.661
|% -4,55
|
|ISCTR
|7,86
|5.266.691.796
|% 4,38
|
|THYAO
|69,95
|4.873.226.357
|% 1,89
|
|YKBNK
|6,43
|3.005.438.767
|% 6,46
|
|AKBNK
|11,70
|2.695.726.241
|% 5,69
|
|GARAN
|25,14
|2.035.751.477
|% 7,34
|
|ISCTR
|7,86
|5.266.691.796
|% 4,38
|
|YKBNK
|6,43
|3.005.438.767
|% 6,46
|
|EKGYO
|3,88
|1.679.723.017
|% 2,11
|
|HALKB
|6,49
|1.504.731.373
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,70
|2.695.726.241
|% 5,69
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1600
|18,1628
|% 0,12
|
|Euro
|18,1553
|18,1665
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4345
|21,5420
|% 0,50
|
|Frank
|18,7790
|18,8921
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8180
|4,8422
|% 0,13
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,14
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.856
|6.960
|61,00
|
|Tam
|6.900
|6.949
|34,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|16,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,14
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29EKIZ
Yüzde 7.37 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 190 adet işlem
-
14:28QNBFL
Yüzde 8.97 oranında artışla 85.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 180 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TCELL, GARAN
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 09 artarak (% 2.88 ) 2, 793
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KLNMA, VAKBN, BRMEN, TLMAN, DOGUB, HKTM, HALKB, QNBFB