***JCRAV* *FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [FIBAF]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, "Fiba Faktoring A.Ş."nin finansal yapısının gözden geçirilmesi sürecinde, Firmanın yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirledi. Öte yandan, Firmanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para notları ile söz konusu notlara ilişkin görünümler ise ülke tavanı olan ‘BB+/Negatif' seviyesinde sınırlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837403BIST