***JCRAV* *FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.04.2020 11:29
***JCRAV******FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FIBAF]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, "Fiba Faktoring A.Ş."nin finansal yapısının gözden geçirilmesi sürecinde, Firmanın yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirledi. Öte yandan, Firmanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para notları ile söz konusu notlara ilişkin görünümler ise ülke tavanı olan ‘BB+/Negatif' seviyesinde sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837403
BIST
12:5096.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 423,92
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.895
En Düşük
95.019
12:506,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:507,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0907
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:50367,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,36
|Açılış
|: 367,85
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.440.507
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.576.936
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|3.002.180
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.411.913
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|3.050.661
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|PGSUS
|55,20
|499.193.237
|% 8,34
|
|GARAN
|8,55
|442.966.032
|% -0,93
|
|ASELS
|25,04
|204.676.040
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,56
|169.760.037
|% 6,05
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,02
|81.867.409
|% 8,51
|
|YKBNK
|2,03
|151.049.950
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.848.075
|% 4,84
|
|AVOD
|1,87
|100.626.476
|% 6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4380
|8,4804
|% 1,47
|
|Frank
|6,9769
|7,0190
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,63
|
|Altın Gr.
|367
|368
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,40
|
|Tam
|2.419
|2.479
|34,00
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,70
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|30,72
|30,72
|-0,76
|