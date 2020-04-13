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***JCRAV* *FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.04.2020 11:29
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***JCRAV******FIBAF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, "Fiba Faktoring A.Ş."nin finansal yapısının gözden geçirilmesi sürecinde, Firmanın yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirledi. Öte yandan, Firmanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para notları ile söz konusu notlara ilişkin görünümler ise ülke tavanı olan ‘BB+/Negatif' seviyesinde sınırlandırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837403


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Frank 6,9769 7,0190 % 1,02  
Riyal 1,7944 1,8034 % 1,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.690 3,63  
Altın Gr. 367 368 4,47  
Cumhuriyet 2.354 2.409 29,40  
Tam 2.419 2.479 34,00  
Yarım 1.177 1.206 14,70  
Çeyrek 590 603 7,60  
Gümüş.Ons 15,26 15,29 -0,13  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
B. Petrol 30,72 30,72 -0,76  
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