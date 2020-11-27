***JCRAV* *FNCLL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.11.2020 15:29
***JCRAV******FNCLL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FNCLL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Turkcell Finansman A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notlarını ‘BBB-', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890306
BIST
16:471.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:477,8370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:479,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0307
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:47449,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -8,34
|Açılış
|: 449,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,03
BIST En Aktif Hisseler16:45
|SAFKR
|13,87
|15.821.147
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.430.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.784.543
|% 9,95
|
|RODRG
|17,02
|11.659.424
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|POLTK
|360,00
|1.081.836
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|GUBRF
|51,40
|1.139.043.302
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,31
|435.754.282
|% 3,15
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8289
|7,8353
|% -0,46
|
|Euro
|9,3440
|9,3564
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,4282
|10,4805
|% -0,49
|
|Frank
|8,6104
|8,6622
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0847
|2,0951
|% -0,35
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-25,72
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.983
|3.062
|-57,97
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-28,04
|
|Çeyrek
|723
|741
|-14,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:56KARSN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 647, 863 adet işlem
-
16:55BNTAS
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 225, 540 adet işlem
-
16:54PAPIL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 591 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 24, 008.00 milyon TL de
-
16:53BURCE
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 108 adet işlem