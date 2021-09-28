***JCRAV* *GAPIN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 15:00
***JCRAV******GAPIN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GAPIN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965512
BIST
16:101.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:108,8580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:1010,3173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0603
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4080
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:10494,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MANAS
|17,29
|40.172.885
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.421.612
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.628.405
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|167.232.725
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.384.167
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|28.766.289
|% -9,65
|
|GOLTS
|36,94
|62.354.259
|% -8,75
|
|GARFA
|13,05
|6.280.978
|% -8,74
|
|GARAN
|9,01
|1.108.180.143
|% 1,92
|
|THYAO
|13,78
|899.454.146
|% 0,00
|
|KOZAL
|96,20
|428.718.650
|% 1,96
|
|TUPRS
|111,40
|402.940.664
|% -1,33
|
|SISE
|8,09
|399.781.267
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|329.305.328
|% 1,28
|
|GARAN
|9,01
|1.108.180.143
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,79
|122.275.678
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|348.809.513
|% 0,97
|
|THYAO
|13,78
|899.454.146
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8550
|8,8580
|% -0,14
|
|Euro
|10,3141
|10,3173
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8837
|11,9433
|% -0,69
|
|Frank
|9,4754
|9,5325
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3531
|2,3649
|% -0,14
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,12
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|5,07
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|2,45
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|-0,39
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:21SAYAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 625 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 08 artarak (% 0.58 ) 1, 221
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, KAPLM, EUYO, ATAGY, MANAS, SODSN, ISBIR
-
16:20
MANAS, SODSN, SAFKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında