***JCRAV* *GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2020 14:59
***JCRAV******GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1+(Trk) , görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan ‘BB+' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839274
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05378,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,90
|Açılış
|: 378,22
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6181
|8,6613
|% -0,24
|
|Frank
|7,1446
|7,1877
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8450
|1,8543
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|9,75
|
|Altın Gr.
|377
|378
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,15
|26,15
|-1,93
|