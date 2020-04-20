***JCRAV* *GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1+(Trk) , görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan ‘BB+' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839274BIST