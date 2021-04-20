***JCRAV* *GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2021 11:15
***JCRAV******GEDIK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929575
BIST
11:551.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,58
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:558,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:559,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8129
En Düşük
9,7531
11:55465,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 465,78
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|35,06
|71.941.114
|% 9,56
|
|ATLAS
|2,07
|7.315.368
|% 9,52
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.384.804
|% -10,00
|
|ANELE
|4,49
|62.140.873
|% -9,29
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|BNTAS
|5,04
|31.759.134
|% -9,03
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,43
|644.865.722
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|442.973.250
|% -1,41
|
|EREGL
|18,21
|365.062.740
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,16
|300.347.250
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,08
|210.398.420
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|210.398.420
|% -1,89
|
|PETKM
|6,43
|644.865.722
|% -2,13
|
|ODAS
|2,48
|164.125.744
|% -8,82
|
|GARAN
|6,99
|442.973.250
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,84
|111.114.018
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1482
|8,1520
|% 0,55
|
|Euro
|9,8050
|9,8129
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,3101
|11,3668
|% 0,35
|
|Frank
|8,8379
|8,8911
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% 0,41
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|22,90
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|11,08
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|