***JCRAV* *GYHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.05.2020 14:58
***JCRAV******GYHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A+(Trk)' ve ‘A-1(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etti. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ülke tavanı olan ‘BB+' ile sınırladı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847669
BIST
16:17105.306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -53,92
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
16:176,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
16:177,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
16:17379,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,49
|Açılış
|: 379,82
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.986.018
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.469.698
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|27.366.441
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.265.409
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|323.435.119
|% 9,79
|
|TUKAS
|8,55
|636.509.387
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.945.944
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|133.890
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.329.403.439
|% 1,67
|
|THYAO
|12,40
|762.671.437
|% -2,21
|
|TUKAS
|8,55
|636.509.387
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|523.245.278
|% 5,83
|
|ASELS
|30,12
|411.078.261
|% 0,20
|
|TSKB
|1,10
|205.012.037
|% 4,76
|
|GARAN
|7,91
|1.329.403.439
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,44
|237.286.893
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,27
|523.245.278
|% 5,83
|
|MNDRS
|2,13
|323.435.119
|% 9,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4146
|8,4568
|% 0,55
|
|Frank
|7,0642
|7,1068
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8155
|1,8246
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|10,50
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,98
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.540
|2.567
|17,00
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|-0,83
|