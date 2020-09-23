***JCRAV* *HEKTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******HEKTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [HEKTS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'yi (‘Hektaş Ticaret', ‘Firma') ulusal ve ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiş Firma'nın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)', kısa vadeli ulusal notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise "stabil" olarak teyit etmiştir. Firma'nın uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876296BIST