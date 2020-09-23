***JCRAV* *HEKTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.09.2020 14:59
***JCRAV******HEKTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'yi (‘Hektaş Ticaret', ‘Firma') ulusal ve ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiş Firma'nın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)', kısa vadeli ulusal notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise "stabil" olarak teyit etmiştir. Firma'nın uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876296
BIST
15:191.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:197,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:198,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:19466,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,37
|Açılış
|: 466,02
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.415.018
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.283.542
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|313.890.655
|% 1,39
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|IHLAS
|1,08
|145.199.820
|% 1,89
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6954
|% 0,43
|
|Euro
|8,9946
|9,0005
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7576
|9,8066
|% 0,23
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0445
|2,0548
|% 0,34
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-17,63
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.158
|-33,87
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-16,39
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,08
|