***JCRAV* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.12.2020 18:28
***JCRAV******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JCRAV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/12/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 22.12.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894288
BIST
18:051.405
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
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|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
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|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
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|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
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|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
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|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
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|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
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|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6373
|7,6395
|% -0,02
|
|Euro
|9,2997
|9,3086
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1784
|10,2294
|% -0,67
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,29
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,20
|
|B. Petrol
|50,00
|50,00
|-0,91
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