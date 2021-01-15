***JCRAV* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.01.2021 18:06
***JCRAV******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JCRAV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimizin kurumsal yönetim uyum derecelendirme hizmeti aldığı derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ile arasındaki hizmet sözleşmesi sona ermiş olup, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. firması ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak alınmış kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunun geçerliliği 16.04.2021 tarihinde bitecektir.
Şirketimizin 22 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu en geç 16.04.2021 tarihine kadar alınacak olup, yeni nota ilişkin kamuoyu duyurusu bu tarihe kadar yapılacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902681
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|Altın Gr.
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|441
|3,60
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|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
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|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
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|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
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|Çeyrek
|708
|725
|7,27
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|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,71
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|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,09
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|55,06
|-1,36
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