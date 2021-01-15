***JCRAV* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [JCRAV]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi16/01/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi16/01/2021Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimizin kurumsal yönetim uyum derecelendirme hizmeti aldığı derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ile arasındaki hizmet sözleşmesi sona ermiş olup, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. firması ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak alınmış kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunun geçerliliği 16.04.2021 tarihinde bitecektir.Şirketimizin 22 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den, kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu en geç 16.04.2021 tarihine kadar alınacak olup, yeni nota ilişkin kamuoyu duyurusu bu tarihe kadar yapılacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902681BIST