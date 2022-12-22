***JCRAV* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.12.2022 10:02
***JCRAV******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JCRAV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında mevcut olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 22.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bir yıl süre için yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089101
BIST
15:525.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 52,82
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:5218,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:5219,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0676
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:521.090,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.090,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.499.609
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.868.141
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.011.640
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|303.652.658
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|232,30
|35.404.911
|% -4,05
|
|EGEPO
|20,70
|26.956.324
|% -3,81
|
|NTGAZ
|47,78
|80.311.238
|% -3,67
|
|THYAO
|143,00
|4.941.591.251
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,20
|3.884.792.258
|% 1,99
|
|ENKAI
|28,04
|3.637.601.165
|% 4,86
|
|VAKBN
|12,40
|2.796.677.675
|% 0,98
|
|AKBNK
|20,00
|2.789.385.948
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,20
|3.884.792.258
|% 1,99
|
|VAKBN
|12,40
|2.796.677.675
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,99
|2.708.851.575
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,16
|603.484.764
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,09
|2.216.395.473
|% 0,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6681
|18,6703
|% 0,05
|
|Euro
|19,8687
|19,8830
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4230
|22,5354
|% -0,27
|
|Frank
|20,0644
|20,1853
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9484
|4,9733
|% 0,05
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|1,18
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 661 adet işlem
-
16:05KLKIM
Yüzde 9.33 oranında artışla 48.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 928 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 54 artarak (% 1.08 ) 5, 924
-
16:04XU100
Endeks 5, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 70, 109.00 milyon TL de
-
16:03ENJSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 538, 951 adet işlem