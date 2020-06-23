***JCRAV* *HLY* *HALKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2020 16:59
***JCRAV******HLY******HALKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKI, HLY]
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)', görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan ‘BB+' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852510
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05389,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,93
|Açılış
|: 389,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.208
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5530
|8,5959
|% 0,51
|
|Frank
|7,2357
|7,2793
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8197
|1,8289
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|11,16
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.534
|10,40
|
|Tam
|2.586
|2.598
|10,70
|
|Yarım
|1.260
|1.271
|5,20
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
Seans Raporu
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17:58ULAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 915 adet işlem
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17:57YKGYO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 89 artarak (% 0.44 ) 134, 159
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17:56XU100
Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 19, 573.00 milyon TL de
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17:56TUCLK
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 099, 491 adet işlem