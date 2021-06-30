***JCRAV* *HLY* *HALKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2021 13:00
***JCRAV******HLY******HALKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKI, HLY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945032
BIST
13:181.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,23
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:188,6977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:1810,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:18496,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 496,67
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PKENT
|2.844,40
|4.350.953
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.767.912
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.650.323
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,78
|153.408.221
|% 8,10
|
|KUTPO
|51,85
|1.844.927
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.750.134
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,35
|433.361.313
|% 0,60
|
|THYAO
|13,44
|378.340.127
|% 0,52
|
|SASA
|27,56
|251.556.720
|% 1,40
|
|ERBOS
|129,10
|196.359.155
|% -0,84
|
|KOZAL
|118,50
|175.367.971
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,17
|174.592.380
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|141.529.850
|% 1,60
|
|GARAN
|8,35
|433.361.313
|% 0,60
|
|PEKGY
|1,07
|38.408.865
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,06
|34.756.081
|% 0,00
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6977
|% -0,01
|
|Euro
|10,3284
|10,3335
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9548
|12,0148
|% -0,36
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,02
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,88
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|28,00
|
|Tam
|3.267
|3.352
|30,38
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|14,69
|
|Çeyrek
|792
|811
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,25
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|0,85
|