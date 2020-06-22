***JCRAV* *IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [IAZ]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ve Tahvil İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk) olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B-/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekteki PDF dosyasındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852292BIST