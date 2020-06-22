***JCRAV* *IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.06.2020 15:30
***JCRAV******IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ve Tahvil İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk) olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B-/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekteki PDF dosyasındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852292
BIST
15:22115.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.674,96
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:226,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:227,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:22384,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|6,38
|38.262.632
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|18.842.755
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.338.001
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|29.886.741
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.348.851
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|257.306.997
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,40
|14.252.854
|% -6,09
|
|TSGYO
|3,45
|18.244.492
|% -5,74
|
|NIBAS
|9,05
|15.926.943
|% -5,53
|
|GARAN
|8,56
|1.852.892.489
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,44
|1.448.989.162
|% 3,03
|
|HALKB
|6,52
|1.098.092.480
|% 6,71
|
|THYAO
|12,72
|1.000.283.503
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,17
|838.973.535
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,90
|609.589.345
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,44
|1.448.989.162
|% 3,03
|
|GARAN
|8,56
|1.852.892.489
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|587.635.073
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|432.272.643
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4761
|8,5186
|% 0,57
|
|Frank
|7,1801
|7,2234
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|9,27
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.514
|27,40
|
|Tam
|2.566
|2.577
|26,10
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,70
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
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