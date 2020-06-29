***JCRAV* *IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [IAZ]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarInvest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olarak 22 Haziran 2020 tarihli basın açıklamamızda, 2019 Kasım ayında SPK tarafından verilen yüksek tutarlı cezalara ve buna ilişkin olarak da finansal tablolarda karşılık ayrılmamasına dikkat çekilmiş, ayrıca müşteri şikayetleri ve SPK cezaları ile ilgili gelişmelerin de yakından takip edileceği ifade edilmişti.Akabinde, 25 Haziran 2020 tarihli 2020/39 no'lu SPK bülteninde kamuya açıklandığı üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında şirket hissedarları ve üst yönetimi hakkında SPK tarafından suç duyurularında bulunulduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu hususların Şirket faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini takip etmek üzere 22 Haziran 2020 tarihli derecelendirme raporunda belirtilen ve aşağıda gösterilen tüm derecelendirme notları "Negatif İzleme"ye alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853288BIST